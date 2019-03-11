Артемий Панарин высказался об автономности российского интернета

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин высказал свое отношение к идеи автономности российского интернета.

В феврале Госдума одобрила законопроект об автономной работе интернета в России. Он позволяет властям в случае необходимости отключить доступ во всемирную сеть, а также фильтровать внутренний и внешний траффик. В воскресенье в Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг за свободу интернета.

– Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся? – написал Панарин в Инстаграме, прикрепив фото с митинга.