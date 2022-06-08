Артемий Панарин вышел на чистое 18-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил единственную шайбу своей команды в четвертом матче финала Восточной конференции против «Тампы» (1:4).

Этот гол стал для Панарина 16-м в плей-офф НХЛ в карьере. Форвард опередил Александра Семина и Сергея Брылина (оба — 15) и вышел на чистое 18-е место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли среди российских хоккеистов.

Рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди россиян принадлежит Александру Овечкину (72).

Список лучших снайперов в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов:

1. Александр Овечкин — 72 шайбы

2. Евгений Малкин — 67 шайб

3. Сергей Федоров — 52 шайбы

4. Никита Кучеров — 51 шайба

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17. Сергей Самсонов — 18 шайб

18. Артемий Панарин — 16 шайб