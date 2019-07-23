Артемий Панарин: "В "Рейнджерс" много молодых игроков, которым нужно мое влияние"

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин во время прямого эфира из офиса "ВКонтакте" рассказал о своей роли в новой команде.

- Планирую в "Рейнджерс" быть лидером: играть на максимум, - заявил Панарин. - Меня приобретали именно с этой целью. На переговорах мне сказали, что моя роль будет состоять в том, чтобы сделать партнеров лучше. В "Рейнджерс" очень много молодых игроков, которым нужно мое влияние.

27-летний форвард 1 июля получил статус неограниченно свободного агента. В итоге Панарин подписал семилетний контракт с "Рейнджерс" на 81,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Панарин провел в НХЛ 89 матчей, в которых набрал 98 (33+65) очков (Павел Климовицкий).

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