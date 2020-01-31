Артемий Панарин: «В Мексике были на вилле Эскобара. Кокаин не разбросан, все нормально»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, где провел отпуск. Они побывали на вилле Пабло Эскобара в Мексике.

— А куда именно в Мексику вы со своей девушкой Алисой поехали?

— На курорт Тулум.

— Просто расслабляетесь, проводите время, что называется, в овощном режиме? Или что-то успели посмотреть?

— Были на вилле Пабло Эскобара.

— Ого! И как вам?

— Кокаин вроде не разбросан, все нормально!

— Больше никуда не ездили?

— Нет. Я же здесь еще и тренировался четыре дня в зале. Думал — такую форму наберу! А в последние дни отдохну, чтобы потом с легкостью побежать. И тут на тебе — заболел. Насчет поездок — тут же жарко. Предстоит такой отрезок в сезоне, перед которым нужно восстановиться, перезарядиться. А расхаживать по жаре — не мое. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Панарина