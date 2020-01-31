Артемий Панарин: «В Мексике были на вилле Эскобара. Кокаин не разбросан, все нормально»
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, где провел отпуск. Они побывали на вилле Пабло Эскобара в Мексике.
— А куда именно в Мексику вы со своей девушкой Алисой поехали?
— На курорт Тулум.
— Просто расслабляетесь, проводите время, что называется, в овощном режиме? Или что-то успели посмотреть?
— Были на вилле Пабло Эскобара.
— Ого! И как вам?
— Кокаин вроде не разбросан, все нормально!
— Больше никуда не ездили?
— Нет. Я же здесь еще и тренировался четыре дня в зале. Думал — такую форму наберу! А в последние дни отдохну, чтобы потом с легкостью побежать. И тут на тебе — заболел. Насчет поездок — тут же жарко. Предстоит такой отрезок в сезоне, перед которым нужно восстановиться, перезарядиться. А расхаживать по жаре — не мое. (Игорь Рабинер)