Артемий Панарин: "В борьбе за участие игроков НХЛ в Олимпиаде буду активнее, чем раньше"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин дал понять, что поборется за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022. Игры-2018 прошли без хоккеистов НХЛ из-за отсутствия коллективного договора. За выступление на Олимпиаде активно выступал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

- Объединитесь с Александром Овечкиным в борьбе за то, чтобы в новый коллективный договор был включен пункт об участии в Играх в Пекине?

– Конечно, я буду активнее, чем раньше. До этого я был новичком в лиге, и у моего голоса не было какого-то веса. Посмотрим, как сложится в этот раз. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Панарина