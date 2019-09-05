Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— Какие-то большие покупки на ближайшее время планируете? Что-то из того, чего раньше позволить себе не могли.

— Нет. Мы с Алисой сейчас стараемся привыкнуть к идее, что в рестораны нужно ходить не каждый день. Не то чтобы есть цель сэкономить деньги. Но мы все знаем, что они как песок сквозь пальцы, уходят, а ты не замечаешь. Мы договорились, что будем ходить в рестораны для удовольствия, а не по привычке перекусить. Раз в неделю — гораздо приятней. В Нью-Йорке будем стараться ужимать себя со всех сторон. Даже снять квартиру там стоит бешеных денег.

— Сколько же?

— Не хочу шокировать людей, но ... Двухкомнатная квартира в районе семи-восьми тысяч долларов. Когда я перевожу в рубли — самому становится плохо. В Коламбусе мы снимали такую же за две с половиной тысячи.

«Раньше ходили с Овечкиным на ужины. Теперь не знаю — будем ли». Большое интервью Артемия Панарина