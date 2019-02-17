Артемий Панарин: "Сильно скучаю по болельщикам "Чикаго"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, который набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (5:2), признался, что скучает по болельщикам "Блэкхокс" и бывшему партнеру форварду Патрику Кейну​, передает клубный журналист Брайан Хеджер.

Напомним, что 27-летний Панарин выступал за "Чикаго" с 2015 по 2017 год, проведя за команду 162 игры.

– Хочу сказать спасибо местным болельщикам за теплый прием. Сильно скучаю по ним. И по Патрику Кейну скучаю, у нас прекрасные взаимоотношения с ним. Я давал ему часы погонять. Скоро заберу обратно. Может ли он повлиять на мое решение по следующему контракту летом? Нет, не может, – цитирует Панарина клубный журналист Брайан Хеджер.

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