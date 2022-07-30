«Видать там кинотеатр сделали». Панарин пошутил о переходе Годро в «Коламбус»

Бывший нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин шуткой объяснил, почему нападающий Джонни Годро подписал контракт с «Блю Джэкетс».

— Когда вы с Бобровским уходили из «Коламбуса», то все говорили, что это дыра. А сейчас туда все ломанулись. Тот же Годро. Там нефть нашли или что?

— Видать там кинотеатр сделали.

28-летний американец заключил с «Коламбусом» семилетний контракт на 68,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Годро в составе «Калгари» набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).