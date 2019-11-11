Артемий Панарин: «Сезон длинный, мы уже начали выигрывать»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как прошла его адаптация в клубе из Нью-Йорка.

— Перед сезоном я спрашивала у вас, не боитесь ли вы, что, перейдя в «Рейнджерс», будет трудно побороться за Кубок Стэнли. Команда неровно начала сезон, были совсем неудачные матчи. В такие моменты не возникало мыслей — не зря ли вы сюда приехали?

— Такая мысль возникла у меня ноль раз. В этом плане все нормально. Сезон длинный, мы уже начали выигрывать. Команда у нас молодая, надежда есть. Делаем все возможное. Тем более, я знал, куда шел. Конечно, не могу сказать, что я шел проигрывать (смеется), но команда только строится — это понятно. У нас все будет нормально. С каждой игрой мы показываем себя лучше и лучше. (Алена Гребенькова)

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