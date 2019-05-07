Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин поделился эмоциями после поражения в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Бостоном" (2-4).

– Сложно проигрывать матч, когда тебя так поддерживают трибуны, – приводит слова Панарина русскоязычный сайт НХЛ. – Не думаю, что был момент, который перевернул эту серию в пользу "Бостона". У нас был шанс до последнего периода этого матча. И сейчас у меня внутри – пустота.

В регулярном чемпионате НХЛ Панарин установил рекорд "Коламбуса"​, набрав 87 (28+59) очков. В 10 матчах плей-офф на счету 27-летнего​ форварда 5 голов и 6 результативных передач.

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