«Не люблю этого парня». Панарин рассказал об отношении к Маршану

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин коротко рассказал о конфликте с форвардом «Бостона» Брэдом Маршаном.

Ранее появилась информация, что Маршан выкрикивал оскорбления в адрес Панарина со скамейки запасных «Бостона» в конце основного времени. Россиянин подтвердил, что у них возник конфликт, но не стал вдаваться в подробности.

«Не люблю этого парня», — цитирует Панарина журналист Винс Меркольяно.

Напомним, в конце матча Панарин со своей скамейки бросил перчатку в Маршана, за что получил 10-минутный штраф. За свое неспортивное поведение он получил штраф в размере 5 тысяч долларов.