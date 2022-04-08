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Сегодня, 17:00

558 очков за 500 матчей. У Панарина шестой результат среди россиян

Артемий Панарин провел 500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Матч против «Питтсбурга» (3:0) стал для нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина 500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметил юбилей голом, набрав 558-е очко в регулярке.

Артемий Панарин и&nbsp;Рикард Ракелль. Панарин отметил юбилей голом, а Шестеркин «засушил» команду Малкина

Результативнее нападающего «Рейнджерс» первые полтысячи проводили только пять россиян: легенды 1990-х Александр Могильный, Сергей Федоров, Павел Буре и звезды последних 15 лет Александр Овечкин и Евгений Малкин. Лидеров своего поколения Артемий уверенно превзошел: Никиту Кучерова на 31 очко, Владимира Тарасенко — на 138, Евгения Кузнецова — на 156.

Российские игроки, набравшие больше 400 очков в первых 500 матчах в НХЛ

Игрок

Голы

Передачи

Очки

Александр Овечкин

309

324

633

Евгений Малкин

231

380

611

Александр Могильный

283

307

590

Сергей Федоров

241

347

588

Павел Буре

313

256

569

Артемий Панарин

185

373

558

Никита Кучеров

213

314

527

Илья Ковальчук

265

236

501

Павел Дацюк

163

331

494

Алексей Яшин

215

272

487

Алексей Жамнов

174

291

465

Валерий Каменский

174

265

439

Александр Семин

205

233

438

Владимир Тарасенко

211

209

420

Евгений Кузнецов

123

279

402

С начала сезона-2015/16, когда Панарин дебютировал в НХЛ, лучшую результативность показали лишь три игрока — лидеры «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также бывший партнер Артемия по «Чикаго» Патрик Кейн. Брэд Маршан из «Бостона» набрал те же 558 баллов, но располагается выше благодаря большему числу голов. Много пропустивший из-за травм Никита Кучеров занимает в рейтинге девятое место, лучший снайпер семилетки Александр Овечкин — десятый.

Лучшие бомбардиры НХЛ с момента дебюта Артемия Панарина

Игрок

Страна

Команды

И

О (Г+П)

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

478

682 (237+445)

Патрик Кейн

США

Чикаго

520

611 (221+390)

Леон Драйзайтль

Германия

Эдмонтон

512

598 (247+351)

Брэд Маршан

Канада

Бостон

486

558 (234+324)

Артемий Панарин

Россия

Чикаго, Коламбус, Рейнджерс

500

558 (185+375)

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

471

544 (210+334)

Натан Маккиннон

Канада

Колорадо

481

533 (196+337)

Джонни Годро

США

Калгари

510

528 (179+349)

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

416

509 (197+312)

Александр Овечкин

Россия

Вашингтон

505

506 (298+308)
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 46 25 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 72 26 46 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
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11.04
12.04
13.04
8.04 02:00
Оттава – Нэшвилл
 2 : 3
8.04 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 4 : 7
8.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 1 : 4
8.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 3 : 0
8.04 02:30
Каролина – Баффало
 5 : 3
8.04 03:30
Даллас – Торонто
 3 : 4 ОТ
8.04 03:30
Чикаго – Сиэтл
 0 : 2
8.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 1 : 5
8.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 2 : 3
8.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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