558 очков за 500 матчей. У Панарина шестой результат среди россиян

Матч против «Питтсбурга» (3:0) стал для нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина 500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметил юбилей голом, набрав 558-е очко в регулярке.

Результативнее нападающего «Рейнджерс» первые полтысячи проводили только пять россиян: легенды 1990-х Александр Могильный, Сергей Федоров, Павел Буре и звезды последних 15 лет Александр Овечкин и Евгений Малкин. Лидеров своего поколения Артемий уверенно превзошел: Никиту Кучерова на 31 очко, Владимира Тарасенко — на 138, Евгения Кузнецова — на 156.

Российские игроки, набравшие больше 400 очков в первых 500 матчах в НХЛ

Игрок Голы Передачи Очки Александр Овечкин 309 324 633 Евгений Малкин 231 380 611 Александр Могильный 283 307 590 Сергей Федоров 241 347 588 Павел Буре 313 256 569 Артемий Панарин 185 373 558 Никита Кучеров 213 314 527 Илья Ковальчук 265 236 501 Павел Дацюк 163 331 494 Алексей Яшин 215 272 487 Алексей Жамнов 174 291 465 Валерий Каменский 174 265 439 Александр Семин 205 233 438 Владимир Тарасенко 211 209 420 Евгений Кузнецов 123 279 402

С начала сезона-2015/16, когда Панарин дебютировал в НХЛ, лучшую результативность показали лишь три игрока — лидеры «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также бывший партнер Артемия по «Чикаго» Патрик Кейн. Брэд Маршан из «Бостона» набрал те же 558 баллов, но располагается выше благодаря большему числу голов. Много пропустивший из-за травм Никита Кучеров занимает в рейтинге девятое место, лучший снайпер семилетки Александр Овечкин — десятый.

Лучшие бомбардиры НХЛ с момента дебюта Артемия Панарина