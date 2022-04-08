558 очков за 500 матчей. У Панарина шестой результат среди россиян
Матч против «Питтсбурга» (3:0) стал для нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина 500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард отметил юбилей голом, набрав 558-е очко в регулярке.
Результативнее нападающего «Рейнджерс» первые полтысячи проводили только пять россиян: легенды 1990-х Александр Могильный, Сергей Федоров, Павел Буре и звезды последних 15 лет Александр Овечкин и Евгений Малкин. Лидеров своего поколения Артемий уверенно превзошел: Никиту Кучерова на 31 очко, Владимира Тарасенко — на 138, Евгения Кузнецова — на 156.
Российские игроки, набравшие больше 400 очков в первых 500 матчах в НХЛ
|
Игрок
|
Голы
|
Передачи
|
Очки
|
Александр Овечкин
|
309
|
324
|
633
|
Евгений Малкин
|
231
|
380
|
611
|
Александр Могильный
|
283
|
307
|
590
|
Сергей Федоров
|
241
|
347
|
588
|
Павел Буре
|
313
|
256
|
569
|
Артемий Панарин
|
185
|
373
|
558
|
Никита Кучеров
|
213
|
314
|
527
|
Илья Ковальчук
|
265
|
236
|
501
|
Павел Дацюк
|
163
|
331
|
494
|
Алексей Яшин
|
215
|
272
|
487
|
Алексей Жамнов
|
174
|
291
|
465
|
Валерий Каменский
|
174
|
265
|
439
|
Александр Семин
|
205
|
233
|
438
|
Владимир Тарасенко
|
211
|
209
|
420
|
Евгений Кузнецов
|
123
|
279
|
402
С начала сезона-2015/16, когда Панарин дебютировал в НХЛ, лучшую результативность показали лишь три игрока — лидеры «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, а также бывший партнер Артемия по «Чикаго» Патрик Кейн. Брэд Маршан из «Бостона» набрал те же 558 баллов, но располагается выше благодаря большему числу голов. Много пропустивший из-за травм Никита Кучеров занимает в рейтинге девятое место, лучший снайпер семилетки Александр Овечкин — десятый.
Лучшие бомбардиры НХЛ с момента дебюта Артемия Панарина
|
Игрок
|
Страна
|
Команды
|
И
|
О (Г+П)
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
478
|
682 (237+445)
|
Патрик Кейн
|
США
|
Чикаго
|
520
|
611 (221+390)
|
Леон Драйзайтль
|
Германия
|
Эдмонтон
|
512
|
598 (247+351)
|
Брэд Маршан
|
Канада
|
Бостон
|
486
|
558 (234+324)
|
Артемий Панарин
|
Россия
|
Чикаго, Коламбус, Рейнджерс
|
500
|
558 (185+375)
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
471
|
544 (210+334)
|
Натан Маккиннон
|
Канада
|
Колорадо
|
481
|
533 (196+337)
|
Джонни Годро
|
США
|
Калгари
|
510
|
528 (179+349)
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
416
|
509 (197+312)
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
Вашингтон
|
505
|
506 (298+308)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|46
|25
|100
|2
|Рейнджерс
|72
|46
|26
|98
|3
|Питтсбург
|72
|41
|31
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|72
|33
|39
|72
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|71
|24
|47
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|71
|46
|25
|98
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|72
|26
|46
|63
|7
|Оттава
|70
|26
|44
|58
|8
|Монреаль
|71
|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|70
|40
|30
|84
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
|8.04
|02:00
|
Оттава – Нэшвилл
|2 : 3
|8.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|4 : 7
|8.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|1 : 4
|8.04
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|3 : 0
|8.04
|02:30
|
Каролина – Баффало
|5 : 3
|8.04
|03:30
|
Даллас – Торонто
|3 : 4 ОТ
|8.04
|03:30
|
Чикаго – Сиэтл
|0 : 2
|8.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|1 : 5
|8.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 3
|8.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|2 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16