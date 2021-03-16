Артемий Панарин про обвинения в избиении: «Все скажу после сезона»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:5 ОТ) ответил на вопрос про обвинения в избиении девушки в 2011 году. Он сказал, что не хочет говорить об этом сейчас, но пообещал прояснить ситуацию после завершения сезона.

«Прямо сейчас, вероятно, не время делать заявление об этом, — цитирует россиянина журналист Винс Меркольяно 16 марта в своем Twitter. — Я обо всем заявлю после сезона, но сейчас я сосредоточен на игре».

В конце февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Панарин в декабре 2011 года якобы несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии после матча подмосковного клуба в Континентальной хоккейной лиге. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок заключения, однако за спортсмена вступились «авторитетные жители латвийской столицы» и помогли «спустить дело на тормозах».