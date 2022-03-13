Панарин повторил свой рекорд по набранным очкам за матч НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал пять очков, забив гол и отдав 4 результативные передачи. Таким образом, 30-летний хоккеист повторил личный рекорд по набранным очкам за матч НХЛ.

В 2017 году Панарин отдал пять ассистов в игре против «Нью-Джерси Девилз», а в 2020-м в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» форвард забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Ранее, 13 марта «Рейнджерс» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4). Панарин был признан первой звездой матча.

«Рейнджерс» с 79 очками занимают шестое место в Восточной конференции.