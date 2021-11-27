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Артемий Панарин: «Потерял 5 тысяч долларов. Но спасибо генеральному менеджеру за контракт на 11 миллионов»

21:16
Артемий Панарин. Фото Getty Images
Артемий Панарин. Фото Getty Images
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как отнесся к штрафу в 5 тысяч долларов за бросок перчатки в нападающего «Бостона» Брэда Маршана.

«Важно понять, что не я стал зачинщиком этой ситуации. Да, не говорил про него хороших слов, но, думаю, если ты начинаешь оскорблять страну человека, то это уже переходит черту. Думаю, любой россиянин захочет защитить свою родину.

В НХЛ часто можно услышать оскорбления. Но нужно оставаться людьми. Мы должны быть примером для детей.

Я потерял 5 тысяч долларов. Но спасибо генеральному менеджеру за контракт на 11 миллионов. У меня все нормально», — цитирует Панарина журналист Винс Меркольяно.

Напомним, в конце матча Панарин со своей скамейки бросил перчатку в Маршана, за что получил 10-минутный штраф. За свое неспортивное поведение он получил штраф в размере 5 тысяч долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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