Артемий Панарин: «Постараюсь порадоваться знакомым местам в Коламбусе»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от возвращения в Коламбус. «Синерубашечники» сыграют с «жакетами» завтра, 6 декабря.

— Знакомые места, знакомые улицы, — приводит слова россиянина российская версия официального сайта в НХЛ. — Постараюсь порадоваться им. Я знал, что уйду в другую команду и хотел сказать спасибо болельщикам. Я не был уверен на 100%, но вероятность была очень высокой. Я хотел поблагодарить их за сезон, за два года, которые провел в городе. Хотел это сделать именно тогда, потому что понимал, что другой возможности у меня может и не быть.

Мне нравится то, что предлагает Нью-Йорк. Мне нравится его атмосфера, классика, джаз. Я часто видел ее в фильмах, которые смотрел в детстве. Свой собственный телевизор у меня появился только лет в 17 или 18, но я все равно смотрел американское кино и знаю этот отель. Я действительно счастлив здесь.