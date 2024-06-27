Панарин: «Мы хотим, чтобы и масштаб, и организация матча звезд НХЛ и КХЛ порадовали зрителей»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от благотворительного матча между сборными российских звезд НХЛ и КХЛ.

«По ходу сезона мне позвонил Миша Сергачев с вопросом, собираемся ли мы на Arena Play этим летом устраивать уже ставший традицией благотворительный матч? Миша сказал, что у него также есть идея сделать нечто подобное. Пообщавшись, решили объединить усилия. Связались с Сашей Овечкиным, и он с удовольствием поддержал нашу идею. Сейчас идет активная подготовка к матчу. Мы хотим, чтобы и масштаб, и организация, и звездные имена порадовали всех зрителей. Уверен, что все вместе мы соберем достойную сумму на благотворительность», — приводит слова Панарина пресс-служба турнира.

Матч пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнется в 15.00 по московскому времени. Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнерами мероприятия.