Артемий Панарин планирует провести межсезонье в России

Нападающий «Рейджерс» Артемий Панарин заявил, что планирует провести межсезонье в России, пишет журналист Дэн Розен.

Российский игрок традиционно возвращается на родину на время отпуска.

Нападающий «Рейнджерс» стал четвертым бомбардиром команды в текущем плей-офф НХЛ. Форвард сыграл 20 матчей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, набрав 16 (6+10) очков.

Отметим, что за весь плей-офф Панарин нанес 50 бросков по воротам соперников при общем показателе полезности «-5».