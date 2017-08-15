Артемий Панарин: "Перед Любимовым было неудобно - за день до игры не знал, что он перешел в "Филадельфию"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил, что редко следит за тем, что происходит в КХЛ. Из-за этого форвард в прошлом сезоне, выступая за "Чикаго", попал в неприятную ситуацию с защитником "Филадельфии" Романом Любимовым.

- Следите ли за тем, что происходит в КХЛ?

- Редко. Летом вообще не читаю практически ничего. Изредка захожу в хоккейный раздел спортивных сайтов, читаю верхние новости, и все. Из-за этого случилась веселая ситуация с Ромой Любимовым в прошлом сезоне. Сидим в Чикаго с моей девушкой. Приходит сообщение: "Панар, привет! Подскажи место, где можно пообедать в Чикаго. Это Любим". Я удивился: "Травма у него, что ли? Что он здесь делает?" Я-то не видел, что он перешел в "Филадельфию", думал, он по-прежнему в ЦСКА. Отвечаю: "А ты что здесь делаешь?" А он: "Я вообще-то играю завтра против вас". Мне было очень неудобно перед ним после этого. (Марат САФИН)

Полное интервью Артемия Панарина