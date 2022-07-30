Панарин — о Радулове: «У него хорошая энергетика. Запускай его и он погрызет всех»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на новость о том, что нападающий Александр Радулов мог оказаться в клубе из Нью-Йорка.

— Радулов в конце прошлого сезона мог перейти в «Рейнджерс». Мы сейчас обсуждали, что он мог бы сыграть с вами в одной тройке.

— Было бы шикарно. У него хорошая энергетика. Запускай его туда и он погрызет всех.

— Еще же важна «химия».

— Конечно, я не могу сказать, как бы там было. Но уверен, что было бы хорошо. Он звезда хоккея, и я всегда на него равнялся. Смотрел на его подкидки, когда он играл в Уфе. Это шикарное время. Конечно, я бы с удовольствием бы с ним сыграл. Но не получилось.