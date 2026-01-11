Панарин обошел Дацюка и занимает чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин занял чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди российских хоккеистов.

34-летний форвард сделал результативный пас в матче с «Бостоном» (2:10). Панарин набрал 919-е (318+601) очко и обошел Павла Дацюка, на счету которого 918 (314+604) очков.

Лидирует по очкам в истории НХЛ среди россиян форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 1661 очко. Далее идут Евгений Малкин (1377), Сергей Федоров (1179), Никита Кучеров (1059), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

В сезоне-2025/26 Панарин набрал 49 (16+33) очков в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ.