Панарин обогнал Житника по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

«Рейнджерс» одержали победу над «Тампой» в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:2.

Нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин набрал 2 очка (1+1) в прошедшей игре.

Таким образом, 30-летний Панарин обогнал бывшего защитника «Филадельфии» Алексея Житника по количеству набранных очков в играх плей-офф НХЛ среди российских игроков. Нападающий набрал 41 балл и расположился на 18 месте в рейтинге.

Второй матч в серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится 4 июня. Встреча также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.