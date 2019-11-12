Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» признался, что в последнее время не общался с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— А с Александром Овечкиным после вашей игры с «Кэпс» не говорили?

— Тоже нет. Не увиделись.

— На ужин, значит, все-таки не ходили.

— Нет.

— Некоторые считают, что на ваши политические взгляды влияет ваш агент. Это бред?

— Даже говорить ничего не хочу людям, которые так считают. Вот и все.

— Понимаете, что совершили переворот среди российских спортсменов? Сейчас и хоккеисты, и футболисты, и волейболисты все чаще дают комментарии на политические темы.

— А что начали? Высказывают недовольство? Я просто сейчас отключился от интернета. Не читаю новости, поэтому не в курсе. Но очень рад этому. Надеюсь, что все будут высказываться. (Алена Гребенькова)

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