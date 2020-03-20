Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как живет в условиях карантина в США. Россиянин подчеркнул, что сохраняет спокойствие, несмотря на пандемию коронавируса.

— Правда ли, что в Америке дефицит туалетной бумаги, продуктов?

— Максимум на прилавках нет бумаги. Мы каждый день заказываем доставку — продукты нам привозят. Если нужно, можем сами съездить в магазин. Там все есть. Люди просто соблюдают меры предосторожности: кто-то приходит в магазин в перчатках.

— Вы маску носите?

— Нет, я не ношу. Слышал, что она, вроде бы, не помогает. В целом, здесь все спокойно. Нью-Йорк шумит, несмотря ни на что. Кто-то работает. И это понятно — не все могут позволить себе сидеть на карантине. Это у нас есть такая возможность. А людям нужно зарабатывать, кому-то кормить детей. У них мало что изменилось — просто стали поосторожнее. Но у кого есть возможность — уехали за город и сидят пережидают. Для меня этот вирус не так страшен. Говорят же, что он молодых наглухо не бьет. Поэтому я спокоен. (Алена Гребенькова)

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