Артемий Панарин: "Неизвестно, буду ли играть на следующем чемпионате мира"

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин в прямом эфире "РИА Новости" из офиса "Вконтакте" ответил на вопрос, сыграет ли он на следующем чемпионате мира за сборную России.

- Неизвестно, буду ли играть на следующем чемпионате мира. У меня ведь сезон с "Рейнджерс", не знаю, насколько удачным он получится. Надеюсь, все будет хорошо. Знаком ли я с Кудашовым? Нет. Но надеюсь, он ко мне нормально относится.

27-летний форвард 1 июля получил статус неограниченно свободного агента. В итоге Панарин подписал семилетний контракт с "Рейнджерс" на 81,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Панарин провел в НХЛ 89 матчей, в которых набрал 98 (33+65) очков.

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