Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от встречи с «Флоридой», за которую выступает его друг, вратарь Сергей Бобровский?.

Встреча состоится 17 ноября (начало — в 03:00 по московскому времени).

— Намечается интереснейшая игра против моего друга! It's going to be an interesting game against my friend!, — написал Панарин в Instagram.