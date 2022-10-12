Артемий Панарин набрал 250-е очко за «Рейнджерс» в матче НХЛ с «Тампой»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1). Для 30-летнего хоккеиста это очко стало 250-м за клуб.

На 46-й минуте встречи Панарин сделал результативный пас на нападающего Мика Зибанежада.

Игра «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» прошла в ночь на 12 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.