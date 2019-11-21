Артемий Панарин: «Меня взяли в «Рейнджерс», чтобы я стал лидером. Именно это я пытаюсь сделать»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

— Я понимаю, что здесь на мне лежит большая ответственность, — цитирует Панарина New York Post. — И тому есть причины. Меня взяли в эту команду, чтобы я стал лидером. Именно это я пытаюсь сделать, стараюсь быть лучше во всем.

Я стараюсь не думать слишком много о контракте или о чем-то еще. Лучше не думать о таких вещах.

Панарин в матче с «Вашингтоном» забросил две шайбы и стал первой звездой встречи.

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