Артемий Панарин: «Лайв с Радуловым в Instagram? В этом сезоне вряд ли»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» отметил, что не планирует в этом сезоне проводить совместную с Александром Радуловым прямую трансляцию в Instagram.

— Что ответите тем людям, которые подозревают, что вы откосили от Матча звезд и при этом вспоминают пресловутую «шнягу»?

— (Смеется.) Ничего. Не хочу разжигать эти споры.

— Кстати, вы с Александром Радуловым не собираетесь возобновлять лайвы в Instagram, во время одного из которых и прозвучала та яркая цитата?

— Наверное, это надо было сделать пораньше. Но в начале сезона я немножко приостановил свой Instagram, сконцентрировался на хоккее. Сейчас потихоньку пытаюсь вернуться. Но время на такие эфиры было как раз в первые месяцы, а сейчас, после «бай-уик», игры будут идти через день все два оставшихся в регулярке месяца. Так что в этом сезоне, видимо, уже вряд ли получится.

— А получится ли, если «Рейнджерс» не попадет в плей-офф, приехать на чемпионат мира?

— Конечно. Но загадывать рано. Мы еще бьемся! (Игорь Рабинер)

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