Артемий Панарин: "Который раз говорю: я не хоккеист-забивала"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин выразил радость по поводу своего гола во втором матче плей-офф с "Тампа-Бэй" (5:1). Он отметил, что для него голы – не главное.

– Всегда приятно забивать, но уже который раз говорю журналистам: я не хоккеист-забивала, – сказал Панарин. – Играю на команду. Если на меня бежит хоккеист противника, не буду из неудобного положения бросать или еще что-то делать – например, лезть на чужие ворота, когда передо мной трое. Я отдам передачу. Для меня, если забьет партнер, это так же приятно, как и я сам.

В том же эпизоде с моим голом пас Дюшена гораздо важнее. Он отдал мне передачу на пустые ворота, и мне оставалось просто по ним не промахнуться. Повторяю: для меня голы не первостепенны. Первостепенна победа. (Игорь Рабинер)

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