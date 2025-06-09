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Панарин — о рекорде Овечкина: «Что тут сказать, легендарные цифры»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Что тут сказать, легендарные цифры. Еще раз поздравляю его с этим, вся страна за него рада», цитирует Панарина ТАСС.

Панарин вместе с Овечкиным и другими хоккеистами станет участником «Матча года» между российскими игроками Континентальной хоккейной лиги и НХЛ. Он пройдет 13 июля.

«Имя Александра говорит само за себя. Понятное дело, что его все ждут, особенно в этом сезоне. Этот матч отличное событие. Радость за людей, которые получают огромное удовольствие, смотря на игру лучших хоккеистов страны», отметил нападающий «Рейнджерс».

В сезоне-2024/25 Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки россиянин забил в регулярных чемпионатах НХЛ 897 голов.

У Панарина в НХЛ 302 гола в регулярных чемпионатах и 21 гол в плей-офф.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Артемий Панарин
НХЛ
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 9 6 3 12
3 Вашингтон 7 4 3 8
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Айлендерс 7 3 4 7
6 Питтсбург 8 3 5 7
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 9 0 9 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 6 2 12
2 Оттава 8 6 2 12
3 Тампа-Бэй 7 5 2 10
4 Флорида 8 4 4 10
5 Баффало 8 4 4 9
6 Торонто 8 3 5 8
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 7 2 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 7 4 3 10
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 7 2 5 7
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 7 5 2 11
3 Сиэтл 8 5 3 11
4 Анахайм 7 4 3 8
5 Сан-Хосе 7 4 3 8
6 Ванкувер 9 2 7 5
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
8 Калгари 7 1 6 2
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17.10 04:00 Колорадо – Питтсбург 5 : 2
17.10 05:00 Анахайм – Бостон 2 : 4
17.10 20:00 Вашингтон – Нью-Джерси - : -
17.10 22:30 Виннипег – Каролина - : -
17.10 23:00 Тампа-Бэй – Ванкувер - : -
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