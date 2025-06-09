Панарин — о рекорде Овечкина: «Что тут сказать, легендарные цифры»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Что тут сказать, легендарные цифры. Еще раз поздравляю его с этим, вся страна за него рада», — цитирует Панарина ТАСС.

Панарин вместе с Овечкиным и другими хоккеистами станет участником «Матча года» между российскими игроками Континентальной хоккейной лиги и НХЛ. Он пройдет 13 июля.

«Имя Александра говорит само за себя. Понятное дело, что его все ждут, особенно в этом сезоне. Этот матч — отличное событие. Радость за людей, которые получают огромное удовольствие, смотря на игру лучших хоккеистов страны», — отметил нападающий «Рейнджерс».

В сезоне-2024/25 Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки — россиянин забил в регулярных чемпионатах НХЛ 897 голов.

У Панарина в НХЛ 302 гола в регулярных чемпионатах и 21 гол — в плей-офф.