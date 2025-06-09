Панарин — о рекорде Овечкина: «Что тут сказать, легендарные цифры»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Что тут сказать, легендарные цифры. Еще раз поздравляю его с этим, вся страна за него рада», — цитирует Панарина ТАСС.
Панарин вместе с Овечкиным и другими хоккеистами станет участником «Матча года» между российскими игроками Континентальной хоккейной лиги и НХЛ. Он пройдет 13 июля.
«Имя Александра говорит само за себя. Понятное дело, что его все ждут, особенно в этом сезоне. Этот матч — отличное событие. Радость за людей, которые получают огромное удовольствие, смотря на игру лучших хоккеистов страны», — отметил нападающий «Рейнджерс».
В сезоне-2024/25 Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки — россиянин забил в регулярных чемпионатах НХЛ 897 голов.
У Панарина в НХЛ 302 гола в регулярных чемпионатах и 21 гол — в плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|6
|2
|13
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|12
|3
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|7
|6
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|9
|0
|9
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|6
|2
|12
|2
|Оттава
|8
|6
|2
|12
|3
|Тампа-Бэй
|7
|5
|2
|10
|4
|Флорида
|8
|4
|4
|10
|5
|Баффало
|8
|4
|4
|9
|6
|Торонто
|8
|3
|5
|8
|7
|Монреаль
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|7
|2
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|8
|6
|2
|12
|2
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|10
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|7
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
|Сиэтл
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|5
|Сан-Хосе
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|5
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|7
|1
|6
|2
|17.10
|04:00
|Колорадо – Питтсбург
|5 : 2
|17.10
|05:00
|Анахайм – Бостон
|2 : 4
|17.10
|20:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|17.10
|22:30
|Виннипег – Каролина
|- : -
|17.10
|23:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|- : -