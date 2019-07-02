Артемий Панарин: "Коламбус", надеюсь, не сильно злишься на меня"

Новичок "Рейнджерс" Артемий Панарин попрощался с "Коламбусом". 27-летний россиянин присоединился к клубу из Нью-Йорка на правах свободного агента.

"Дорогой "Коламбус", я хотел бы поблагодарить тебя за теплый прием и за то, что позволил мне стать частью семьи "Блю Джэкетс". Я был очень счастлив играть за "Коламбус". Надеюсь, что ты не будешь слишком зол на меня. Живем только один раз", – написал Панарин в Instagram.

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