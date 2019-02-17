Артемий Панарин: "Когда не играю против Кейна, то хорошо к нему отношусь"

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин после матча с "Чикаго" (5:2) рассказал о своих отношениях с Патриком Кейном. В этой игре россиянин сделал дубль.

– Многие болельщики "Чикаго" сидели на матче в свитерах с вашей фамилией или плакатами с вами.

– Плакаты видел, но старался не смотреть на трибуны, потому что если вижу кого-то с плакатами или в моей майке, то стараюсь отдать дань уважения, кивнуть или улыбнуться, посмеяться или пошутить. Но если так всем внимание уделять, сил на игру не хватило бы. Поэтому старался сконцентрироваться на разминке, чтобы не распыляться. Но еще раз всем спасибо. Очень приятно было.﻿ Был рад встретить всех ребят из "Чикаго" – с Артемом Анисимовым за день до игры виделись, а с Патриком Кейном – в день матча. Когда не играю против него, то хорошо к нему отношусь (улыбается).

– С Кейном у вас здоровое соперничество?

– Сейчас, когда мы в разных командах, то, да, когда играли вместе, то было так ... тревожно. (Виктория Булахова)

Полное интервью Артемия Панарина - здесь