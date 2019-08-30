Артемий Панарин: «Из-за водки чуть не закончил с хоккеем»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, когда его чуть не отчислили из интерната «Витязя» за употребление алкоголя.

— Мы жестко напились водки. Ребята на год старше, 1990 года, решили отдохнуть в центре Подольска. Так вышло, что мы с ними гуляли, — приводит слова Панарина «РИА Новости». - В районе площади зашли в соседний дворик. Пригубили чуть-чуть. Я-то вообще первый раз попробовал. Умотало в хлам, как и моего друга. Надуробасившись, пошли в сторону базы. Заходим в интернат, поднимаемся на этаж. Я скинул вещи у себя. Вскоре услышал какой-то стук. Дверь друга не открывается — соседи ушли. Он не может зайти: лежит на полу и долбит рукой в дверь. Зачем — черт его знает, понятно же, что за ней никого не было.

Чтобы не кидать его одного, ложусь рядом. И мы вместе долбим. Хотя могли спокойно протрезветь, а потом отмазаться: «Попробовали пивка». Думаю, меня оставили, потому что был талантливым. Директор школы Сергей Николаевич Левашов верил в меня. Спасибо ему ещё раз. А того парня, который долбил в дверь, исключили.

В хоккей он давно не играет. Не повторяйте наших ошибок. Меня ведь сначала тоже выгнали. Только потом — после приезда деда и его уговоров, насколько я знаю, — всё-таки приняли решение оставить. Но подчеркиваю: это плохая история.