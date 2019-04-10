15:45 | Хоккей — НХЛ

Артемий Панарин: "Харт Трофи" у Кучерова в кармане. Я - за него"

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Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин поделился ожиданиями от противостояния с Никитой Кучеровым из "Тампа-Бэй" в первом раунде Кубка Стэнли. Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата со 128 очками. По мнению Панарина, Кучеров получит приз самому ценному игроку сезона.

- Как остановить Никиту Кучерова в его нынешнем состоянии, и возможно ли это в принципе? 

– Сложно, конечно. Понятно, какой он хороший игрок. Но мы не думаем о сопернике, концентрируемся на своей игре. Будем выдавать свои лучшие качества, а там уж – как получится.

– Как считаете – "Харт Трофи" у Кучерова уже в кармане?

– Думаю, в кармане. Конечно, всякое бывает, но вряд ли тут особо есть варианты. Я – за него. (Игорь Рабинер) 

Полностью интервью Панарина

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