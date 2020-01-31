Артемий Панарин: «Говорю Алисе: «Давай по-английски разговаривать». Но идея захлебнулась за день»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как у него обстоят дела с обучением английскому языку.

— Кучкуетесь в команде русской компанией? На выездах ходите ужинать с Бучневичем, Георгиевым, Шестеркиным?

— Вчетвером еще ни разу не ходили — был только один выезд, когда Шестеркина подняли. Но в тот раз был командный ужин. А в основном — да. Я правда, хотел в этом году английский учить, ходить ужинать с ребятами, которые по-русски не говорят. Пару раз попробовал — но у кого-то папа в этот город приехал, у кого-то друг, у кого-то агент... В общем, так неудачно спросил, что в итоге опять английский отложил и хожу с русскими ребятами. Видит бог — я спрашивал!

Алисе тут сказал: «Давай по-английски друг с другом говорить». Она отвечает: «Только разругаемся, потому что ты ничего понимать не будешь и начнешь психовать». День разговаривали — и все. Идея тоже захлебнулась.

— У нее-то как язык?

— Хороший. Все подходят, говорят: «Как круто она разговаривает, без акцента».

— Говорят, вы уже интервью на английском начали давать?

— Да, но пока без камер. На простые вопросы ответить могу. Но понимаю, что словарного запаса вообще нет, язык нужно учить. Сейчас у Алисы за четыре дня восемьсот раз переспрашивал, как одно слово произносится. Постоянно забываю! Не знаю, что происходит. Видимо, на русском суждено разговаривать всю жизнь. (Игорь Рабинер)

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