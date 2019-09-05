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Артемий Панарин: «Если не идет психологически, думаешь: «Лучше бы я был таксистом»

17:20
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— Жизнь хоккеиста: постоянные перелеты, выездные игры, сборы — это сложно?

— С одной стороны — это круто. С другой стороны — всегда ощущается некое давление. Неважно: ты на себя давишь, болельщики давят, или пресса. Нужно уметь от этого абстрагироваться. Для меня это самое сложное. Физически я могу справиться со всем. Даже летом, когда проходит месяца три сборов, я не жду выходного. Они у меня есть, чтобы элементарно дать телу отдохнуть. А так — сделал дело, гуляй смело. Я уже как робот. Но если не идет психологически — сразу начинаешь думать: «лучше бы я был таксистом».

«Раньше ходили с Овечкиным на ужины. Теперь не знаю — будем ли». Большое интервью Артемия Панарина

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