Артем Зуб забил пятый гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб забросил шайбу в ворота «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний россиянин отличился на 44-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Зуб в 78 матчах набрал 30 (5+25) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

10 апреля, 02:00. Canadian Tire Centre (Оттава) Оттава Флорида

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