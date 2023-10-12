Артем Зуб набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

«Оттава» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». На 4-й минуте первого периода шайбу забросил Мэттью Джозеф.

Ассистировал ему российский защитник Артем Зуб. Это первое очко для 28-летнего россиянина в новом сезоне НХЛ.