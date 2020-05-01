Артем Зуб: «Есть надежда, что в «Оттаве» буду получать больше игрового времени, чем в других клубах»

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб, который сегодня подписал контракт с «Сенаторз», прокомментировал решение о переезде в НХЛ.

«У меня были разные предложения, но мы на семейном совете решили остановиться на «Оттаве», — приводит слова Зуба пресс-служба НХЛ. — На наш взгляд, там более подходящие условия для моего развития. Есть надежда, что я буду получать больше игрового времени, чем в других клубах. Были и другие важные факторы. Все взвесили и сделали выбор.

Я никогда раньше не был в Канаде. Знаю эту страну только по рассказам ребят. Что в Монреале и Торонто очень большое давление прессы и фанатов. В данном плане в Оттаве сейчас поспокойнее. При этом хоккей там любят не меньше. Каждый прохожий тебе объяснит, как играть и что делать на площадке.

Я считаю, подошел такой срок, что или сейчас надо ехать, или потом уже тяжелее получится, — рассуждает Артем. — Видел, как уезжали ребята постарше — с женами, детьми, целыми семьями. Так ниже вероятность, что ты сразу освоишься в Северной Америке, войдешь в новую колею. Вот и возвращаются потом многие обратно. Все понятно, это обычная жизнь".

24-летний Зуб в сезоне-2019/20 провел 57 матчей в регулярке за СКА и набрал 22 (13+9) очка, а также принял участие в одной встрече Кубка Гагарина, которую не смог доиграть из-за травмы.