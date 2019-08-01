Артем Загидулин: "Такой шанс выпадает только раз в жизни"

Голкипер "Калгари" Артем Загидулин заявил, что не долго раздумывал, когда получил предложение подписать контракт с "Флэймз". 23-летний россиянин заключил соглашение на год.

"Когда пришло предложение, то я взял некоторое время на раздумье, - приводит слова Загидулина россиянина официальный сайт НХЛ. - Но, в конце концов, я решил, что такой шанс выпадает только раз в жизни. Так что решился на переезд в Северную Америку".

Загидулин в прошлом сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (в среднем пропускал 1,96 шайбы за матч) и 4 (1,70) в плей-офф. Играл в матче звезд МХЛ, признавался новичком месяца в КХЛ в 2016 году, а также вратарем месяца в ВХЛ в январе 2016 года.