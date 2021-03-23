Артем Пименов прокомментировал поражение «Салавата» в матче с «Ак Барсом»

Форвард «Салавата Юлаева» Артем Пименов поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3).

«Эмоций нет, тяжело говорить, — цитирует Пименова официальный сайт «Ак Барса» 23 марта. — Была равная игра, где-то мы владели инициативой, но потом пропустили контратаку. Старались, бились и выкладывались полностью, даже при счете 0:3 пытались вырвать победу.

Думали, что додавим, в какой-то момент пошли на ворота оголтело. Казань играла на этих ошибках всю серию, и они смогли за них нас наказать.

«Ак Барс» отдавал инициативу и близко играл к воротам, поэтому сложно было продираться к ним. Они играли низко и самоотверженно, а мы старались доводить шайбу до защитников и идти на пятак».

«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Восточной конференции.