Артем Пименов прокомментировал поражение «Салавата» в матче с «Ак Барсом»
Форвард «Салавата Юлаева» Артем Пименов поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2:3).
«Эмоций нет, тяжело говорить, — цитирует Пименова официальный сайт «Ак Барса» 23 марта. — Была равная игра, где-то мы владели инициативой, но потом пропустили контратаку. Старались, бились и выкладывались полностью, даже при счете 0:3 пытались вырвать победу.
Думали, что додавим, в какой-то момент пошли на ворота оголтело. Казань играла на этих ошибках всю серию, и они смогли за них нас наказать.
«Ак Барс» отдавал инициативу и близко играл к воротам, поэтому сложно было продираться к ним. Они играли низко и самоотверженно, а мы старались доводить шайбу до защитников и идти на пятак».
«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел в финал Восточной конференции.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/artem-pimenov-staralis-bilis-i-vykladyvalis-polnostyu/
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