11:17 16 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Артем Анисимов: "Личная статистика для меня не так уж важна"

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Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов после победы над "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4) отметил, что личная статистика для него не имеет большого значения. В текущем сезоне 28-летний россиянин набрал 27 (14+13) очков в 31 матче.

– Если честно, личная статистика для меня не так уж важна, – цитирует пресс-служба НХЛ Анисимова. – Самое главное, что мы выигрываем и получаем при этом удовольствие от игры. А с такими партнерами грех не получать удовольствие.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/panarin-and-anisimov-make-the-difference-for-western-conference-leaders/c-284764248

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