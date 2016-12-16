Артем Анисимов: "Личная статистика для меня не так уж важна"

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов после победы над "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4) отметил, что личная статистика для него не имеет большого значения. В текущем сезоне 28-летний россиянин набрал 27 (14+13) очков в 31 матче.

– Если честно, личная статистика для меня не так уж важна, – цитирует пресс-служба НХЛ Анисимова. – Самое главное, что мы выигрываем и получаем при этом удовольствие от игры. А с такими партнерами грех не получать удовольствие.