Грицюк забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забил гол в ворота «Вашингтона» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

На шестой минуте 24-летний россиянин реализовал большинство и сделал счет 1:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Грицюк заработал 9 (4+5) очков в 18 матчах.