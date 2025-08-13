Грицюк: «Очень интересно попробовать на себе силу Бобровского в НХЛ»

Российский новичок «Нью-Джерси» Арсений Грицюк рассказал о желании сыграть против соотечественника Сергея Бобровского в НХЛ.

«Очень интересно попробовать на себе силу Сергея Бобровского, он мне как вратарь очень симпатичен. Интересно побросать ему, повылазить на него, посмотреть, как он будет реагировать на броски», — цитирует Грицюка ТАСС.

«Девилз» выбрали Грицюка в пятом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 129-м номером. В мае 24-летний россиянин подписал контракт с клубом.