Арниэл, Карбери и Сан-Луи вошли в тройку номинантов на «Джек Адамс Эворд»

НХЛ объявила тройку номинантов на «Джек Адамс Эворд»

Данный приз вручается лучшему тренеру сезона.

В число претендентов вошли Скотт Арниэл из «Виннпега», Спенсер Карбери из «Вашингтона» и Мартен Сан-Луи из «Монреаля».

В этом сезоне «Виннипег» Арниэла впервые в истории стал обладателем Президентского трофея (лучшая команда по очкам в регулярном чемпионате) с результатом 56-22-4. «Вашигнтон» Карбери занял первое место в Восточной конференции и второе в НХЛ. «Монреаль» под руководством Сан-Луи вышел в плей-офф Кубка Стэнли впервые с 2021 года.

В 2024 году обладателем награды стал тренер «Ванкувера» Рик Токкет.