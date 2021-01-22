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Армиа, Тоффоли и Пойнт — звезды дня в НХЛ

11:41
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Официальный сайт НХЛ назвал лучших игроков прошедшего игрового дня в лиге.

Третье место занял форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, который забросил победную шайбу в матче с «Коламбусом» (3:2).

Второй звездой дня стал нападающий «Монреаля» Тайлер Тоффоли, набравший три (2+1) очка в игре с «Ванкувером» (7:3).

И главной звездной дня НХЛ признала форварда «Монреаля» Йоэля Армиа, на счету которого 4 (2+2) очка.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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