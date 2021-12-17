Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1). 33-летний голкипер отразил 41 бросок по своим воротам.

Второй звездой признан Кэл Клаттербак, оформивший дубль в этой встрече. Тройку лучших замкнул нападающий «Айлендерс» Энтони Бовилье, который забросил шайбу.

Варламов в этом сезоне провел 8 матчей, в среденм пропуская по 2,29 шайбы за игру. Его коэффициент надежности составляет 88,36.