Дворкович: «Вашингтон» все сделает для Овечкина, для того чтобы он поставил рекорд»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, Александр сам чувствует свою силу. А главное, команда в него верит. Она борется за самые высокие места. Он сделал все для «Вашингтона». Думаю, «Вашингтон» все сделает для Овечкина (улыбается). Для того чтобы он поставил рекорд. А для нас Александр остается лучшим российским игроком нынешнего века. Надеюсь на его рекорд», — цитируют «Известия» Дворковича.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 887 шайб в регулярных чемпионатах. Ему нужно забить еще семь голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки.