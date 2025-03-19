Хоккей
19 марта, 02:30

Дворкович: «Вашингтон» все сделает для Овечкина, для того чтобы он поставил рекорд»

Евгений Козинов
Корреспондент

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Думаю, Александр сам чувствует свою силу. А главное, команда в него верит. Она борется за самые высокие места. Он сделал все для «Вашингтона». Думаю, «Вашингтон» все сделает для Овечкина (улыбается). Для того чтобы он поставил рекорд. А для нас Александр остается лучшим российским игроком нынешнего века. Надеюсь на его рекорд», — цитируют «Известия» Дворковича.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 887 шайб в регулярных чемпионатах. Ему нужно забить еще семь голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин.Трон из шайб, счетчики голов и масштабный мурал. «Вашингтон» готовится к великому рекорду Овечкина
Источник: «Известия»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Аркадий Дворкович
  • Ну и Пидapac же ты!

    19.03.2025

    19.03.2025

  • _Mike N_

    19.03.2025

    19.03.2025

  • Андрей Андрей

    19.03.2025

    19.03.2025

  • Алексей Х

    19.03.2025

    19.03.2025

    • Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

    Панарин вышел на чистое 9-е место по набранным очкам в НХЛ среди россиян
