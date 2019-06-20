"Аризону" планируют продать миллиардеру кубинского происхождения

Совет директоров НХЛ одобрил продажу контрольного пакета акций "Аризоны" миллиардеру кубинского происхождения Алексу Меруэло.

– Меруэло построит новую арену в нужном месте и заставить ее работать. Он – состоятельный человек и успешный человек, обратите внимание на его карьеру и то, как он умеет разворачивать бизнес. Я думаю, что это чрезвычайно позитивный шаг как для самого клуба, так и для его фанатов, – цитирует TSN комиссара НХЛ Гэри Беттмена.

Ранее "Аризона" заключила новый контракт с российским защитником Ильей Любушкиным. Обновленное соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на 1 год.